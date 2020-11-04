Нимченко о ситуации с КСУ: Речь идет о "зачистке" государственной институции по обеспечению защиты Конституции

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

КСУ обеспечивает верховенство Конституции как единый контролирующий орган, подчеркнул парламентарий

Ситуация вокруг Конституционного Суда Украины свидетельствует о том, что в Украине хотят устроить "зачистку" государственной институции по обеспечению защиты Конституции.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

Парламентарий напомнил, что руководство Венецианской комиссии подписало обращение к председателю Верховной Рады Украины относительно ситуации с Конституционным судом Украины. Он отметил, что Венецианская комиссия – это структура Европейского парламента, а свои выводы она делает, опираясь на законодательство стран, входящих в Европейский Союз, в частности относительно правового регулирования защиты прав и свобод граждан в своем обществе.

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"Ведь у нас речь идет не о чем-то, а о зачистке государственной институции по обеспечению защиты Конституции. Так и написано - КСУ обеспечивает верховенство Конституции как единственный контролирующий орган, который хочет ликвидировать президент. Это прямая связь с уничтожением правовой основы государства. Это прямая связь с нарушением правового суверенитета в нашей стране. Это прямая связь к совершению деликта, то есть преступления с квалифицирующим признаком "измена Родине", – сказал Василий Нимченко.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее отменил Конституционный суд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельная отставка судей Конституционного Суда Украины является наиболее либеральным путем.