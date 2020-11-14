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Николай Скорик вместе с командой ОПЗЖ помолился за благополучие и процветание Одессы

Николай Скорик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В субботу, 14 ноября, в Одессе Николай Скорик вместе с командой оппозиционеров приняли участие в молебне в Свято-Успенском кафедральном соборе. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Это один из старейших храмов Одессы. Здесь находится одна из главных православных святынь нашего города – Касперовская икона Божией Матери. В свое время она защитила Одессу во время Крымской войны. И для меня было большой честью сегодня приложиться к ней", – отметил Николай Скорик.

Он рассказал, что вместе с командой, которая будет представлять ОПЗЖ в местных советах, помолился за благополучие и процветание Одессы. "Вместе с моими коллегами и друзьями мы молились за мир и согласие в душах и домах каждого. За благополучие одесситов и процветание нашего родного города", – сказал Николай Скорик.

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Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Напомним, недавно кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик на встрече с жителями Одессы рассказал о первых шагах на посту мэра.

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