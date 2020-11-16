Николай Скорик: Власть растоптала выбор одесситов. Фальсификации и кража голосов – это не победа

Николай Скорик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть растоптала выбор одесситов. Фальсификации и кража голосов – это не победа. Об этом 16 ноября на брифинге заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик, сообщает пресс-служба политсилы.

"Фальсификации и административный ресурс, фальшивые съезды, манипуляции комиссиями и "титушки", грязные публикации – далеко не полный перечень инструментов, которые использовались властью для борьбы с оппозицией. Власть в Киеве и в Одессе вступили в сговор, и результат, который мы увидели по итогам голосования, показал, что они полностью утратили доверие людей", - заявил Николай Скорик.

Политик отметил, что как накануне второго тура выборов, так и в день голосования фиксировались множественные нарушения.

"Территориальная комиссия незаконно прекратила работу. ЦИК, по указанию из Офиса президента, два раза за день, по подложным документам, менял председателя Одесской городской ТИК, осуществлялось давление на членов участковых и территориальных комиссий. Здание ТИК минировали. При подсчете голосов - аномальное количество испорченных бюллетеней, голоса в которых отданы за мою кандидатуру. Власть просто растоптала выбор одесситов. Все, кто принимал участие в фальсификациях, должны понести заслуженное наказание", - подчеркнул Николай Скорик.

Оппозиционер отметил, что фальсификация результатов выборов не может быть победой в глазах одесситов. Николай Скорик заявил, что вместе с командой ОП-ЗЖ намерен защищать жителей Одессы от произвола и беспредела власти.

"Кража голосов у одесситов – это признак слабости власти. Как бы ни сложились итоги голосования, ОП-ЗЖ не будет отступать. Наша фракция в городском совете не даст местной власти и их киевским подельникам дальше унижать одесситов и разрушать город. Мы будем продолжать бороться с коррупцией и отстаивать интересы одесситов и города-героя Одессы!" - резюмировал Николай Скорик.