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Николай Скорик проголосовал за справедливость и благополучие одесситов

Николай Скорик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Николай Скорик проголосовал за справедливость и благополучие одесситов – в городе сегодня, 15 ноября, проходит второй тур выборов мэра.

"Я голосовал за справедливость. За благополучную и счастливую Одессу. Я верю, что так обязательно будет", – сказал в комментарии журналистам Николай Скорик.

Он также отметил, что второй тур в Одессе начался с нарушений – к работе не может приступить городская избирательная комиссия.

"Как известно, бывший председатель комиссии заболел коронавирусом и пропал в неизвестном направлении вместе с печатью и некоторыми членами избиркома. Новому председателю комиссии, назначенному ЦИК, не давали принять присягу и приступить к своим обязанностям", – сказал Николай Скорик.

Политик обратил внимание, что при этом полиция не проявляет рвения в части поиска пропавших членов избирательной комиссии. "То же самое происходит в Приморской ТИК и ряде других", – отметил он.

Николай Скорик призвал всех участников избирательного процесса поддержать его инициативу "Одесса за честные выборы", соблюдать законы и провести второй тур выборов без фальсификаций и нарушений.

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