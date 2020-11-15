Николай Скорик побеждает во втором туре выборов мэра Одессы – результаты экзитпола

Николай Скорик Фото из открытых источников

Кандидат в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик побеждает во втором туре выборов. Об этом сообщает пресс-служба партии ОПЗЖ.

По результатам экзитпола, наибольшее количество голосов получил Николай Скорик, за него проголосовали 50,4% избирателей. За кандидата Геннадия Труханова отдали голоса 46,2% избирателей.

Опрос на выходе из избирательных участков был проведен ОО "Прямой выбор" по заказу "7 канала" (Одесса). Всего было опрошено 3086 избирателей на 60 избирательных участках. Статистическая погрешность не превышает 1,5%. Данные на 19.00.

Напомним, 25 октября в Одесе пройшли местные выборы, по результатам которых во второй тур вышли действующий мэр Геннадий Труханов и депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик.