Николаев может стать базой авиатехники для безопасности юга Украины, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков kmu.gov.ua

Также рассматривается возможность создания корабля, который будет принимать большие вертолеты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает, что Николаев может стать местом базирования воздушной техники, в частности вертолетов, которые будут обеспечивать авиационную безопасность юга Украины. Об этом он сообщил во время брифинга на судостроительном заводе компании "НИБУЛОН" в Николаеве, передает Укрінформ.

“У нас формируется система авиационной безопасности. Там будут вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Пограничной службы, Полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять многофункциональные задачи и будут базироваться на целые регионы. Мы рассматриваем универсальную ситуацию базирования, когда они смогут реагировать на Николаев, Херсон, часть Одесской области, пограничные позиции. Думаю, если это будет в Николаеве, то это тоже положительно изменит динамику развития региона”, - сказал Аваков.

Также министр отметил, что рассматривает возможность заказать на судостроительном заводе компании "НИБУЛОН" корабль, который сможет принимать большое вертолетную форму типа Super Puma для нужд ГСЧС, работы на море и в прибрежной зоне.

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Ранее сообщалось, что Министр внутренних дел Арсен Аваков представил Сергея Шайхета новым руководителем ГУНП в Николаевской области.