Николаев может стать базой авиатехники для безопасности юга Украины, - Аваков
Также рассматривается возможность создания корабля, который будет принимать большие вертолеты
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает, что Николаев может стать местом базирования воздушной техники, в частности вертолетов, которые будут обеспечивать авиационную безопасность юга Украины. Об этом он сообщил во время брифинга на судостроительном заводе компании "НИБУЛОН" в Николаеве, передает Укрінформ.
“У нас формируется система авиационной безопасности. Там будут вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Пограничной службы, Полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять многофункциональные задачи и будут базироваться на целые регионы. Мы рассматриваем универсальную ситуацию базирования, когда они смогут реагировать на Николаев, Херсон, часть Одесской области, пограничные позиции. Думаю, если это будет в Николаеве, то это тоже положительно изменит динамику развития региона”, - сказал Аваков.
Также министр отметил, что рассматривает возможность заказать на судостроительном заводе компании "НИБУЛОН" корабль, который сможет принимать большое вертолетную форму типа Super Puma для нужд ГСЧС, работы на море и в прибрежной зоне.
Ранее сообщалось, что Министр внутренних дел Арсен Аваков представил Сергея Шайхета новым руководителем ГУНП в Николаевской области.