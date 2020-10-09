Никакой реакции власти нет, - Анатолий Шарий о нападениях на оппозицию

Анатолий Шарий 112.ua

"Нацкорпус" - это маргиналы, которых привлекают за 100 долларов в час, говорит политик

Действующая власть не реагирует на нападения радикалов на представителей оппозиционных политических сил.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий констатировал что на нападения на представителей оппозиционных политических сил нет никакой реакции ни президента Украины Владимира Зеленского, ни Офиса президента. Он напомнил, что несколько дней назад в Херсоне молодые люди с ножами напали на палатки "Партии Шария", однако правоохранители и спецслужбы бездействуют.

"СБУ не работает, а это дело уже СБУ, потому что мы имеем дело с террористической организацией "Нацкорпус", потому что за 95% случаев нападений такого плана стоит "Нацкорпус" - террористическая организация, которая действует в Украине, причем, что на Западе уже обсуждается, что эта организация, ее можна сравнить с ДАИШ, с ИГИЛ. Поэтому, пока не будет реакции, не будет ничего", – заявил он.

Анатолий Шарий продолжил: "Я вижу, что стопориться они не думают. Они что делают: они нанимают детей, они вербуют, по сути, детей зачастую из неблагополучных семей, которые приезжают в лагерь "Азовец", наполовину спонсируемый государством. Там им муштрой промывают голову, мозг, записывают их данные и дальше ведут по жизни. Они воспитывают с 8-9-летних детей абсолютных дебилов, которые потом нападают с ножами, не задумываясь о том, что в дальнейшем их ждет вся жизнь с перечеркнутой биографией, судимости и так далее".

Анатолий Шарий заявил, что действия представителей "Нацкорпуса" координирует власть, потому что сам "Национальный корпус" имеет мизерные рейтинги и никуда не проходит: "Они просто маргиналы, которых просто привлекают за 100 долларов за час".

Как стало известно, умер кандидат в депутаты в Вышковской ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Седляр, которого жестоко избили.

Напомним, ранее в городе Курахово Донецкой области было совершено разбойное нападение на региональный партийный офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" и приемную народного депутата Владимира Мороза.

Как сообщали, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия.