Никакого национализма или патриотизма у радикалов нет - есть только удобная риторика, - Кива о нападениях на оппозицию

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть применяет против оппозиции отработанные при Порошенко методики, заявил нардеп

Никакого национализма или патриотизма у представителей радикальных групп нет, у них есть только удобная риторика.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

Парламентарий, комментируя нападения радикалов на представителей оппозиции, отметил, что никакого национализма или патриотизма у нападающих, которые называют себя националистами, нет – там есть лишь удобная риторика, которую они используются для того, чтобы оправдывать свои преступления.

"Все эти группы находятся под четким контролем СБУ. Они их курируют, они их направляют, они им ставят задачи. И когда власть в лице Зеленского чувствует и понимает опасность в лице "Оппозиционной платформы - За жизнь", потому что мы-то точно не дадим им возможности обворовывать, обманывать, возможности издеваться и насиловать нашу страну, и тогда в ход идут хорошо отработанные еще со времен Порошенко, как будто бы по лекалам, истории. Истории с нападением, давлением и запугиванием оппозиционных политиков, политиков, которые имеют силу и возможности привести в нашу страну мир", – сказал Илья Кива.

Парламентарий заявил, что молодчики, совершившие нападение на автобус с активистами организации "Патриоты – За жизнь", могут быть причастны к политическому заказному убийству кандидата в депутаты в Вышковской ОТО на Закарпатье от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Павла Седляра.

"Это еще одно доказательство процветания фашизма в нашей стране", – подчеркнул Илья Кива.

Как стало известно 8 октября, умер кандидат в депутаты в Вышковской ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Седляр, которого за несколько дней до того жестоко избили.

Ранее в городе Курахово Донецкой области было совершено разбойное нападение на региональный партийный офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" и приемную народного депутата Владимира Мороза.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия.