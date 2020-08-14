Никаких юридических оснований для запрета оппозиционных партий нет, – Анатолий Шарий

Анатолий Шарий 112.ua

Однако есть политические предпосылки, говорит блогер

Никаких юридических оснований для запрета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Анатолия Шария нет.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил журналист, блогер Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий, комментируя обращение общественного совета при Министерстве юстиции Украины относительно запрета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Анатолия Шария, отметил, что интересовался историей создания этого органа при Минюсте. По его словам, в общественный совет предложили несколько десятков различных активистов, и таким образом они там оказались.

"На самом деле Гончарук, у него фамилия такая, он замглавы Громадської ради, который был инициатором запрета двух политсил, он является не только руководителем Ассоциации женского футбола Киева, он, помимо всего прочего, еще и член партии "Национальный корпус". Того самого "Национального корпуса", активисты которого, а по моему мнению - экстремисты и террористы, преследовали, избивали, пытались убивать. Ряд из них уже арестован был за эти нападения и так далее. Таким образом вот эта аутсайдерская, непонятно вообще, почему до сих пор существующая политсила, называющая себя политсилой, которой управляет подполковник МВД Билецкий, она решила зайти с другой стороны. Для начала они нападали-нападали на нас, думали, что мы будем отвечать, и таким образом можно будет сказать - смотрите, они террористы, они на нас нападают. Они поняли, что такое не "прокатит" и решили зайти с другой стороны, через свой орган, по сути, через своего человека в этом органе и через группу маргиналов, которые сидели в зале", – заявил Анатолий Шарий.

По его мнению, в состав общественного совета должны входить юристы – люди, которые понимают, что они пишут, или же никто.

Анатолий Шарий отметил, что юристы утверждают, что никаких юридических оснований обращение о запрете партий не имеет, но есть политические основания.

"Но мы имеем дело с "беспредельщиками", поэтому можно ожидать, чего угодно. Сам факт того, что есть такая рада, собранная из того, из чего она собрана, и вот эта рада, гигикая, принимает такое решение, которое не имеет под собой никаких оснований - уже звонок, колокол о том, что что-то совсем не то происходит в этих Громадських радах", - подчеркнул Анатолий Шарий.

Напомним, народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение общественного совета при Министерстве юстиции Украины по запрету деятельности в стране этой политсилы. Политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

Как сообщали, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.