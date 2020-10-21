Никаких переговоров по закупке российских вакцин против COVID-19 не ведется, – Минздрав

Российская вакцина от COVID-19 Минздрав РФ

В ведомстве рассчитывают на получение вакцины по программе COVAX

Министерство здравоохранения Украины заявило, что никаких переговоров на государственном уровне относительно закупки или получения российских вакцин против коронавируса сейчас не ведется. Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Украине лекарственные средства допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, что изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и на заказ. Для этого необходимо наличие заявления и результатов экспертизы регистрационных материалов, проведенной Государственным экспертным центром Минздрава Украины.

Как сообщают в ведомстве, упрощенной процедурой регистрации могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Пока же заявлений о государственной регистрации российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в установленном порядке от каких-либо субъектов не поступало. Также препарат не зарегистрирован в указанных странах, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине. "Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета для закупки или получения не имеют под собой никакой основы на законодательном уровне", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве отметили, что Украина будет обеспечена вакцинами против коронавируса в рамках механизма COVAX, который объединил более 180 стран. Для Украины будут предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) безвозмездно или по ценам ниже рыночных.

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Напомним, недавно президенту Украины Владимиру Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Сейчас препарат прошел доклинические испытания.