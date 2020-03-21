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Никаких чартеров, пусть там и сидят, - Лукашенко о белорусах за рубежом

Лукашенко отметил, что если поездка согласована с МИД, то государство будет нести ответственность за таких граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения белорусов, которые покинули территорию страны после предупреждения о пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства, сообщает пресс-служба администрации президента РБ. 

"Мы уже гамом кричим: не езжайте за границу, побудьте дома. Нет, все равно едут за границу ... Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали", - заявил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, большинство граждан выезжают за границу на отдых. В то же время случаи, когда белорусы были вынуждены выехать за границу для решения каких-то важных вопросов, преимущественно одиночные.

После чего Лукашенко добавил, что если поездка согласована с МИД, то государство будет нести ответственность за таких граждан. 

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус - это психоз, который кому-то будет на руку, а кому - во вред. 

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