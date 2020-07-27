Нидерланды продолжат давление на Россию из-за Крыма, - посол

Иоганнес де Мол Фото из открытых источников

Там считают это нарушением законодательства

Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол на официальной странице посольства Нидерландов в Украине в Facebook.

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены. Через наш фонд по правам человека, мы поддерживаем юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы будем продолжать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой", - отметил Йоханнес де Мол.

Отмечается, что посол Нидерландов в Украине провел встречу с постоянным представителем Президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем и его заместителями.

Во время встречи обсуждалось состояние коренного народа Крыма - крымских татар, нарушения прав человека на полуострове, санкции, политика непризнания аннексии, религиозные свободы и угроза окружающей среде в Крыму.

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Напомним, Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крымского полуострова, а сама Польша может стать одним из лидеров платформы.