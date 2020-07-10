Нидерланды подают против России иск в ЕСПЧ из-за катастрофы самолета MH17

В правительстве страны считают, что таким шагом они поддержат многочисленные иски родственников погибших

Кабинет министров Нидерландов решил подать государственный иск против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила прес-служба правительства страны.

По словам ведомства, иск касается роли России в сбитии рейса MH17 на Донбассе. В Кабмине заявили, что этим шагом они поддерживают как можно больше индивидуальных жалоб родственников жертв катастрофы.

Отмечается, что Совет безопасности ООН уже информирован об этом шаге нидерландского правительства. В ведомстве напомнили, что в 2018 году Нидерланды совместно с Австралией уже возложили на Россию ответственность за их вклад в сбитии рейса MH17. Правительство Нидерландов считает важным, чтобы переговоры с Россией как ответственной за трагедию страной продолжались.

Напомним, недавно появились дополнительные доказательства сбития самолета ракетой "Бука". В Нидерландах представили новые телефонные разговоры Гиркина, Харченко и Дубинского после сбития Boeing.

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Суд по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 Малайзийских авиалиний рейса МН17 начался 9 марта. Дело рассматривается в Гаагском окружном суде.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года над неподконтрольным украинскому правительству Донбассом. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа - все они погибли.