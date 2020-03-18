Ничего не имеет: Новый министр экономики подал почти пустую декларацию

Новый глава Минэкономики Игорь Петрашко Аgropolit.com

Петрашко задекларировал квартиру жены, в которой проживает

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал в Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции почти пустую декларацию. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАЗК.

В частности, министр указал в документе, что проживает в городе Киев в квартире площадью 90 квадратных метров, которая принадлежит супруге чиновника.

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Кроме этого, Петрашко не задекларировал никакой другой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов.

Вместе с тем в декларации политик указал, что у его жены Светланы гражданство Российской Федерации, а также супруги имеют двух детей - Максима и Матвея, которые являются гражданами Украины.

Напомним, накануне, 17 марта, народные депутаты Украины поддержали кандидатуру Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.