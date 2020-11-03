Ни Трамп, ни Байден не будут качественно менять подходы по украинскому вопросу, - политолог

Дональд Трамп и Джозеф Байден Фото из открытых источников

Украинским политикам не стоит искать фаворитов среди кандидатов на пост президента США, ждать от них каких-то преференций или чего-то неординарного. Ни Трамп, ни Байден не будут качественно менять подходы по украинскому вопросу.

Об этом пишет в своей статье для 112.ua "Трамп vs Байден: Кто станет президентом США?" политолог Георгий Кухалейшвили.

"Вряд ли Трамп и Байден будут качественно менять подходы по украинскому вопросу. Байден, как и Обама, выступает за многостороннее сотрудничество, собирается решать международные проблемы совместно с другими странами и организациями. Следовательно, не стоит ждать от демократа жестких и решительных мер принуждения России к миру с Украиной. Он продолжит политику антироссийских санкций в связке с ЕС. Обама и Байден воздержались от предоставления Украине летального оружия. Байден имеет горький опыт "политики перезагрузки" отношений с РФ и лично убедился в том, что склонить Кремль к уступкам не получится, даже если не оказывать давление", - пишет автор.

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Односторонние действия – это по части Трампа. После 2016 года США ввели новые санкции против России и предоставили Украине противотанковые комплексы, в которых нуждалась украинская армия в разгар военных действий на Донбассе в 2014 году. В этом году США приняли решение поставить Украине военные катера.

"При Трампе американцы не оглядывались на своих европейских союзников, а действовали так, как считали нужным. Это касается возобновления политики санкций против Ирана, введения высоких пошлин на продукцию из Китая, санкций против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2", - пишет Кухалейшвили.

По его мнению, независимо от того, кто победит на выборах – Трамп или Байден, нормализация американско-российских отношений вряд ли возможна. Максимум, о чем они смогут договориться с российскими властями, так это о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в феврале 2021 года. Трамп заинтересован подключить Китай к его выполнению, а Байден – ограничиться продлением на пять лет.

"Украинским политикам не стоит искать фаворитов среди кандидатов на пост президента США, ждать от них каких-то преференций или чего-то неординарного. Нужно добиться эффективности в борьбе с коррупцией, непотизмом, прекратить назначать дилетантов на высокие посты, достичь прогресса в проведении реформ, чего так и не было сделано за последние шесть лет. Только так Украина сможет заинтересовать США в более тесном сотрудничестве", - резюмирует автор.