Ни счет в банке открыть, ни в выборах поучаствовать: Кузьмин предупредил об опасности полного отказа от паспортов-книжечек

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин предупредил украинцев об опасности полного отказа правительства от паспортов-книжечек.

"Тут очередное "покращення" от Кабмина. На очередном заседании "Слуги народа" решили отменить паспорта в виде книжечки и "наградить" всех граждан Украины пластиковыми ID-картами, коими они уже сейчас радуют украинцев и выдают их вместо бумажных паспортов. Говорят, мол, так гражданам удобнее. И все бы хорошо, но вот забыли "Слуги народа" предупредить украинцев, что выдаваемые сейчас ID-карты не содержат данных о регистрации (прописке), а это значит, что с ними нельзя ни счет в банке открыть, ни финансовые операции провести, ни разрешение на оружие получить, ни загранпаспорт оформить, ни в поликлинику, ни в выборах поучаствовать...

Счастливые владельцы этих пластиковых карт до сих пор таскают с собой бумажную справку о прописке, т.е. лист формата А 4, без которого пластиковая карта недействительна.

Вот такая она, диджитализация... Страну они нам в смартфоне обещают... Клоуны", - отметил политик на своей странице в Facebook.

Накануне стало известно, что Кабинет министров предлагает народным депутатам поддержать законопроект, предусматривающий постепенный отказ от паспортов гражданина Украины в форме книжечки.