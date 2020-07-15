Ни одна развитая страна не имеет такой раковой опухоли, как игорные заведения на каждом дворе, – Тимошенко

Юлия Тимошенко Фото из открытых источников

По словам нардепки, этот законопроект является бешеным ударом по здоровью украинцев

Ни в одной цивилизованной стране нет такого игорного бизнеса, чтобы он был возле каждой школы, возле каждого учебного заведения, в каждом микрорайоне. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявила народный депутат Украины и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Еще один закон лежит в ВРУ, которым они снимают все налоги с игорного бизнеса, и частично они это сделали во вчерашнем законе. Второе – если они в бюджет собираются получить 4 млрд, я говорила, что это означает, что 40 млрд грн украинцы проигрывают. Нет, мы приняли закон, пересчитали все по закону, так, как есть сегодня закон о налогообложении, и оказалось, что, если президент Зеленский хочет 4 млрд грн получить от игорного бизнеса в бюджет, украинцы должны проиграть 82 млрд грн.

Во вчерашнем законе они пытались протащить вещи, которые, например, предусматривают такой алгоритм игр, когда, в принципе, выигрыша у людей не будет. Это большой мошеннический обман. Ни в одной цивилизованной стране нет такого игорного бизнеса, чтобы он был возле каждой школы, возле каждого учебного заведения, в каждом микрорайоне. Этот закон это будет делать. В нормальных цивилизованных странах есть отдельные города, как Лас-Вегас. Или, возможно, пятизвёздочные отели, где можно делать игорный бизнес. Но все остальные территории цивилизованных развитых нормальных стран не имеют такой раковой опухоли, как игорные заведения в каждом дворе. У нас силами нашего нового президента это теперь будет", - сказала Тимошенко.

По словам нардепки, этот законопроект является бешеным ударом по здоровью украинцев, поскольку игромания, которую еще называют лудоманией, – это, по сути, наркозависимость людей от игорного бизнеса. Она подчеркнула, что ВОЗ признает ее еще более опасной болезнью, чем наркомания и алкоголизм.

"Я хочу сказать вам, что они запустили, по сути, в Украину, всю уголовную мафию мира. И теперь они будут брать взятки за выдачу лицензий, потому что криминальным мафиозным структурам лицензии теперь будут выдавать с личного разрешения неформального президента Украины…

Именно поэтому мы сейчас внесли постановление о том, чтобы отменить этот закон. Мы знаем, что нет голосов на это, потому что у президента Украины в этом парламенте есть безмозглая машина для голосования, которая давит зеленые кнопки только за прикорм, который им выдают. Государство, страна их не интересует совершенно", - добавила Тимошенко.

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Напомним, накануне 248 народных депутатов поддержали законопроект об игорном бизнесе во втором чтении.