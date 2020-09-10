Ни одна националистическая организация или партия ничего не построила, - Эдуард Долинский

Эдуард Долинский Скриншот видео

В стране наблюдается бытовой украинский терроризм, отметил гость программы

Ни одна националистическая организация или партия в мире не показала ничего положительного, ведь за ними нет ни политической, ни экономической программ, а лишь запугивание общества.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK заявил руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Гость программы высказал сомнение, что удастся добиться признания "Национального корпуса" террористической организацией, однако подчеркнул, что персональные санкции против руководства "Национального корпуса" и различных правоэкстремистских организаций вполне вероятны. По его мнению, такие санкции возможны и против государственных чиновников, которые произносят различные человеконенавистнические идеи.

"Ни одна националистическая организация в мире, ни одна националистическая партия не показала ничего позитивного. Никогда они ничего не построили. Их идея - это нация, этнос, вот если ты родился украинцем - все. Никакой политической программы за ними нет, никакой экономической программы там нет, там есть только запугивание общества. Это такой сейчас бытовой украинский терроризм, который, дай Бог, не перерастет, но мы же должны дуть на воду. То, что произошло у нас в стране, со Второй мировой войной, с участием украинской коллаборации, мы должны дуть на воду. Но это уже не холодная..., оно уже быстро перетекает в активные действия. Вот вы видите - сначала мы говорим, потом мы играемся, теперь, значит, "Азов" имеет оружие. Он же может это оружие, извините меня, поднять в одну секунду! Вооруженная группировка с определенной идеологией может повернуть это оружие в любую сторону в одну минуту!"- предостерег Эдуард Долинский.

Напомним, член Комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат возмущена серией недавних нападений радикалов в Украине.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями целой серии нападений экстремистов из крайне правых группировок на политиков, активистов, мигрантов и беженцев в Украине. В прошлом месяце член украинского парламента Олег Волошин подвергся нападению группы радикалов в центре Киева. Это только один из примеров продолжающегося насилия со стороны ультраправых в стране", - отметила она.

Добавим, что 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежала главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.