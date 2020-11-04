Ни один кандидат не имеет программы по Украине, - Куса о выборах президента США

Нынешние выборы стали 59-ми выборами президента в истории Штатов, на которых может быть избран 46-й президент США AP Photo/Robert F. Bukaty

COVID-19 сыграл против действующего президента США Дональда Трампа, убежден эксперт

Ни один из кандидатов на должность президента США - ни Дональд Трамп, ни Джо Байден – не имеет программы по Украине.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса.

Эксперт отметил, что для Украины не имеет значения, кто из кандидатов на пост президента США победит на президентских выборах, ведь ни один из них не имеет особой программы об Украине и каких-то уникальных обещаний Украине никто не давал.

Илья Куса добавил, что США имеют влияние на Украину: "Безусловно, я считаю, что мы зависим от США. Собственно, это не является секретом. Мы получаем от них более 400 млн долл. ежегодно финансовой помощи на военные нужды. Мы от них зависим в плане позиции политической, дипломатической по Крыму, по Донбассу, по противостоянию с РФ. Без этой позиции наши позиции на международной арене были бы немного слабее. И разумеется, у меня нет иллюзий относительно того, что США имеют сильное политическое влияние на наших украинских политиков разными способами".

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Эксперт, комментируя предварительные результаты президентских выборов в США, заметил, что COVID-19 сыграл против действующего президента США Трампа, потому что, если бы не пандемия коронавируса, Дональд Трамп с легкостью переизбрался на следующий срок. Как пояснил Илья Куса, пандемия поубавила экономические достижения, более того, многие люди потеряли работу, бизнес обанкротился, а люди "подсели" на государственные кредиты.

"Если бы не было коронавируса, экономика продолжала бы играть лишь в пользу Трампа", – убежден Илья Куса.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента и вице-премьера. Американцы выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщали, рекордные свыше 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до дня выборов.

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