Невмешательство и использование по максимуму: Бондаренко указала на полярность позиций Трампа и Байдена по Украине

Елена Бондаренко Скриншот видео

Трампу относительно Украины было безразлично, а вот Байден будет использовать "украинскую карту" на полную, убеждена политик

Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины заключалась в безразличии и невмешательстве, но, если следующим президентом США станет Джо Байден, он максимально будет использовать "украинскую карту".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко указала на разницу между отношением к Украине президента США Дональда Трампа и его конкурента по избирательной гонке – демократа Джо Байдена.

"Что касается Трампа, лично я оцениваю его позицию по отношению к Украине, - просто безразличие и невмешательство. Все, что исходило по сигналам от него, это было полное тотальное безразличие, вплоть до того, что хозяйничают здесь демократы, ну, пусть уже дохозяйничают, я уже просто не вмешиваюсь. Наверное, этим даже можно объяснить то, что в последнее время мы жили без посла", – отметила гостья ток-шоу.

Елена Бондаренко отметила, что представители Демократической партии и сам Байден принимали активное участие во внутренних делах Украины и не отпускали Украину ни на миг, поскольку видели в ней свои скрытые ресурсы, в том числе, и в переговорах с РФ.

"Я уверена, что украинскую карту Байден будет использовать, если он победит, по максимуму", – убеждена Елена Бондаренко.

Напомним, 7 ноября в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В свою очередь, Дональд Трамп подчеркнул, что штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе и добавил, что "Байден спешит ошибочно поставить себя вместо победителя".