Невенчанный: Требуем от правоохранителей принять меры и не допустить срыва Зе-командой регистрации кандидатов от ОПЗЖ в Николаеве

Максим Невенчанный, член политсовета "Оппозиционная платформа -За жизнь" Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правоохранительных органов разобраться в ситуации с попыткой срыва регистрации кандидатов от ОПЗЖ в Николаевский горсовет и принять соответствующие меры.

Об этом заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Максим Невенчанный в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, в регистрации пытаются отказать по надуманным причинам.

"По надуманным причинам нам пытаются отказать в регистрации - якобы у нас нет регистрации в журнале, хотя она есть, якобы у нас документы фальсифицированы, нарушен гендер, мы просим, покажите, пожалуйста, наши документы с нарушениями", - отметил Невенчанный.

Оппозиционный политик заявил, что глава комиссии пытается сорвать заседание.

"Она не дает документы рассмотреть, в чем у нас проблемы, рассказывает о заявлении "со своих слов", с заведомо ложными данными. На заседании присутствует адвокат из Зе-команды, указывает главе комиссии, что необходимо делать, как говорить, народный депутат от Зе-команды Игорь Негулевский, который точно так же подсказывает, мигает там всем, что необходимо делать, координирует действия, руководитель штаба городского Зе-команды Виталий Ким", - говорит народный депутат.

"Я вижу в этом полную управляемость процессом горизбиркома. Это попытка снять сильную команду ОПЗЖ с городской гонки, потому что наши сегодняшние рейтинги просто разрывают Зе-команду и, естественно, это им не нравится, они предпринимают максимум усилий для того чтобы навредить и незаконно снять… Мы требуем, чтобы правоохранители разобрались в этом вопросе, чтобы приняли меры и не допустили срыв регистрации кандидатов в депутаты городского совета "Оппозиционной платформы - За жизнь", - подытожил Максим Невенчанный.