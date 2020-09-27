Невенчанный: ОПЗЖ не допустила беззакония на местных выборах в Николаеве

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" и депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный Фото из открытых источников

Партия ОПЗЖ не допустила беззакония на местных выборах в Николаеве, документы партии отправили на доработку

Николаевская территориальная избирательная комиссия отправила документы о регистрации кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на местных выборах в горсовет на доработку. Об этом заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Максим Невенчанный в эфире телеканала Newsone.

"Благодаря журналистам, вниманию общественности, местным СМИ, полиции, нам удалось прекратить это бесчинство. Сегодня комиссия проголосовала за то, чтобы отправить документы на доработку (регистрации кандидата от ОПЗЖ в Николаевский горсовет, - ред.). Я думаю, что это просто компромиссное решение, к которому они пришли для того, чтобы выйти из этой ситуации", - отметил член политсовета партии ОПЗЖ.

Невенчанный заявил, что заседание комиссии назначено на 17:00 28 сентября.

"Я уверен, комиссия примет решение об участии и регистрации "Оппозиционной платформы – За жизнь" на выборах в Николаевский городской совет… Это компромиссное решение, чтобы выйти из этой конфликтной ситуации, которую пытались учинить против николаевской команды партии. Но при такой поддержке СМИ, возмущении горожан это решение о недопущении нас к избирательному процессу", - добавил он.

Ранее представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" требовали от правоохранительных органов разобраться в ситуации с попыткой срыва регистрации кандидата от ОПЗЖ в Николаевский горсовет и принять соответствующие меры.