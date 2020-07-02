Нет ни единого фаворита, - Арахамия о кандидатах на пост главы НБУ

Обсуждения отставки действующего главы Нацбанка на фракции еще не было

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал ситуацию вокруг увольнения главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, передает ZIK.



"У нас еще не было обсуждения на фракции об отставке (главы НБУ Якова Смолия - ред.), но если человек сам пишет заявление на отставку, то вообще нормальная реакция - ее удовлетворять, если не существует каких-либо других подводных камней. Поэтому, я думаю, что вероятность, что ее удовлетворят, очень высока. А при назначении нового человека - там будет много дискуссий и баталий. Еще никаких кадровых решений сейчас не будет принято. Будет и нормальное обсуждение, и встреча с экспертами, и с международной средой, и с инвесторской средой, и встречи с комитетами, фракциями, то есть это длительный процесс", - рассказал Арахамия.

На просьбу журналистов назвать фамилии кандидатов на пост главы Нацбанка он ответил так:

"По традиции, я могу только сказать, что это могут быть как мужчины, так и женщины ... Я слышал совершенно разные фамилии. Различные вообще - около 10 фамилий слышал. Но эти фамилии я слышал только на уровне слухов. Нет сейчас ни одного фаворита, потому что сам процесс избрания и подбора этого человека не начался.

Ранее в "Слуге народа" анонсировали возвращение к работе в режиме внеочередных заседаний.