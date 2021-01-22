Несмотря на громкие заявления, власть Зеленского никакой реинтеграцией Донбасса не занимается, - политолог Корнийчук

Телеканал ZIK

Для этого нужна политическая воля

Несмотря на громкие слова, на самом деле, власть президента Владимира Зеленского никакой реинтеграцией Донбасса по сути не занимается.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Комментируя вопрос о реинтеграции Донбасса, политолог отметил, что у него есть такое подозрение, что буквально через год-два в Украине никто и не вспомнит, кто такой министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, какую должность он занимал и чем занимался. По словам эксперта, этот человек на должности временно, поэтому и позволяет себе делать разного рода заявления и не нести за них ответственности.

"И ключевым является то, что, несмотря на громкие слова, на самом деле, власть Зеленского никакой реинтеграцией Донбасса по сути не занимается. Мы слышим только пустые слова. А когда дело доходит до практики, мы видим лишь саботаж любых инициатив в рамках ТКГ, саботаж обязательств, которые сам Зеленский взял на себя на нормандском саммите в Париже", – заявил Дмитрий Корнейчук.

Политолог добавил: ни при Зеленском, ни при президенте Порошенко никакой реинтеграции Донбасса не было и не будет, ибо на это нет и не было политической воли ни одного президента, ни другого.

"А все, что делается, что говорится в информационном пространстве, этот шум, который создается, это все имитация бурной деятельности, что мы что-то делаем. Вот такую имитацию мы имеем", - акцентировал Дмитрий Корнейчук.

Новости по теме: Решать судьбу Донбасса без Донбасса - это абсурд, – Марчевский

Напомним, ранее руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский рассказал, почему украинские власти пытаются заморозить конфликт на Донбассе.