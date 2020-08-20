Несколько политических групп просили Притулу возглавить список на выборы в Киевсовет, - Балабан

Руслан Балабан, кандидат политических наук

Притула идет на выборы мэра Киева, чтобы "реанимировать" партию "Голос", - отмечает эксперт

Несколько политических групп хотели, чтобы шоу-мен Сергей Притула возглавил их список на выборах в Киевсовет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Он отметил, что шоу-мен Сергей Притула идет на выборы городского головы Киева скорее для того, чтобы "реанимировать" партию Святослава Вакарчука "Голос", чем одержать победу.

Другая миссия Притулы, добавил Балабан, - завести за собой определенных людей в Киевсовет.

"Ведь Киевсовет, с одной стороны, – это местное самоуправление, а с другой – это старт общегосударственной политики", – подчеркнул эксперт.

Кроме этого Ростислав Балабан отметил, что несколько политических сил вели переговоры с Притулой о выдвижении его на выборы от их партии.

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"Социологи замеряли, что есть узнаваемость, есть определенная харизма и так далее. Возможно, Притула это когда-то в интервью расскажет, но я знаю, что его спрашивали несколько политических групп, чтобы возглавить список. Он выбрал, соответственно, "Голос"", – акцентировал кандидат политических наук.

Напомним, 11 августа политическая партия "Голос" официально представила телеведущего Сергея Притулу как своего кандидата на должность мэра Киева.

19 августа Притула официально заявил, что заканчивает свою актерскую карьеру и выходит из проекта " Варьяты-шоу".