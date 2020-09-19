Несколько квартир и Lexus за 580 тыс. грн: Что задекларировал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов

Олег Синегубов Фото: 24tv.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверять, соответствует ли образ жизни чиновников их зарплатам. Как сообщили в пресс-службе НАПК, это поможет выявить чиновников, которые задекларировали довольно скромное состояние и одновременно пользуются автомобилями класса люкс и приобретают имения. Так, по декларации председателя Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова он имеет немалый перечень недвижимости в Харькове и Киеве, сообщает Newsone.

Так, в 2018 недвижимость площадью 114 кв. м стоила ему почти полтора миллиона гривен. В том же году Синегубов стал владельцем двух квартир в Харькове площадью 202 кв. м и 50 кв. м. Их общая стоимость - более 2 миллионов гривен. Кроме этой недвижимости, с 2010 года в собственности его жены находится квартира в Харькове и два места для парковки.

Относительно автопарка Синегубова: его жена ездит на автомобиле Porsche Cayenne. Сам председатель Полтавской ОГА в 2019 году продал машину Mercedes-Benz и приобрел Lexus за 580 тысяч гривен.

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При этом заработная плата Синегубова согласно декларации, намного ниже, чем стоимость его имущества. Например, в Харьковском национальном университете внутренних дел в 2019 году он успел заработать 565 тысяч гривен. А в прошлом году на должности главы Полтавской области - только 33 тысяч гривен.