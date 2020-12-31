"Непрофессиональная риторика": Офис генпрокурора ответил НАБУ на обвинения по делу Злочевского

Обвинения НАБУ в ОГП назвали "непрофессиональной риторикой"

Офис генерального прокурора оспорил решение Национального антикоррупционного бюро в якобы защите экс-министра экологии Николая Злочевского, которого подозревают в организации дачи взятки в 6 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Отмечается, что судья Печерского райсуда Киева действительно удовлетворила жалобу адвоката Злочевского относительно бездействия генпрокурора Ирины Венедиктовой и постановила изменить подследственность дела, однако офис подал апелляцию. В связи с этим никаких решений об изменении подследственности дела нет. "Любая информация, которая прямо или косвенно подтверждает это утверждение – ложь", – говорится в сообщении.

При этом сообщение НАБУ в ОГП назвали введением в заблуждение и "непрофессиональной риторикой". "Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки – введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою состоятельность делами, а не написанием недостоверных сообщений", – написали в пресс-службе.

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Напомним, 12 июня текущего года НАБУ и САП задокументировали факт предоставление бывшим чиновником предыдущей власти 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского, а Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-чиновника.