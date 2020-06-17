Непрофессионализм или "договорняк", – Дубинский о подозрении Порошенко

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Нардеп указал, что об этом свидетельствует

К людям, которые готовили проект подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, есть вопрос: или это непрофессионализм, или "договорняк".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"Если мы переходим к профессиональной части вопроса, подозрении, некоем требовании залога, взять его под стражу, дело же в том, что у нас согласно с Криминально-процесуальным кодексом залог берется только в том случае, если был нанесен ущерб либо имел место мотив нанесения ущерба. Я уверен, что в деле о превышении должностных полномочий при назначении главы Службы внешней разведки Семочка у Порошенко невозможно доказать финансовый или имущественный мотив этого решения, то есть, что он намеревался таким решением нанести ущерб государству. Соответственно, требование залога незаконно. И требование содержания под стражей тоже автоматически будет незаконно", – заявил Александр Дубинский.

Парламентарий продолжил: "У меня тогда вопрос. Первое - профессионализм людей, которые писали этот проект подозрения, готовили его и отправляли его в суд для получения такой обеспечительной меры относительно пятого президента. Они а) либо непрофессионалы, которые сейчас подарили ему весь арсенал оружия для того, чтобы назвать это политическим преследованием, непрофессионализмом, неготовностью, разбить это дело в суде... Либо это "договорняк".

Напомним, 10 июня Офис генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований сообщил о подозрении народному депутату Украины, бывшему президенту Украины Петру Порошенко. По данным ОГП, политика подозревают в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Офис генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о взятии пятого президента Украины Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения залога.