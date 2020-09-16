"Необходимо спуститься на землю": В МИД Беларуси призвали Украину решить ситуацию с хасидами на границе

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз Фото из открытых источников

Белорусская сторона заявила, что готова помочь паломникам выехать из страны, если Украина не разрешит въезд

Министерство иностранных дел Беларуси призвало украинскую власть уважать фундаментальные права человека, права верующих и общепризнанные демократические нормы и начать диалог с паломниками, чтобы решить ситуацию на границе. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя заявление Офиса президента Украины относительно ситуации с паломниками на белорусско-украинской границе, сообщает БЕЛТА.

"Слушайте, вот честно, хватит заниматься забалтыванием проблемы. Есть вопрос, и его нужно и можно решить. Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации", - заявил Глаз.

По его словам, известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана.

"Мы настоятельно призываем украинскую власть уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного - только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле. Это живые люди, которые транзитом задержались в белорусской земле, следуя в Украине. И, извините, мы не можем бросить их на произвол судьбы в закрытой украинцами границе", - сказал представитель МИД.

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В то же время он отметил, что ранее через белорусские посольства в Израиле и отдельных других странах израильские компетентные органы и еврейские религиозные структуры были проинформированы о невозможности въезда паломников с территории Беларуси в Украину из-за принятых украинской стороной ограничительных мер.

В то же время паломники продолжают прибывать в Беларусь. В МИД отметили, если украинская сторона не сможет открыть границу, то белорусская сторона будет готова содействовать в выезде паломников из Беларуси.

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Напомним, из-за запрета въезда в Украину на границе с Беларусью застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Позже стало известно, что глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси вопреки ограничениям въезда.

Впоследствии министр внутренних дел Израиля Арье Дери направил обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского с просьбой пропустить в Украину хасидов, которые остаются на границе с Беларусью.

Зато заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что паломников-хасидов, которые находятся на украинско-белорусской границе, выманили в Беларусь обманом.

Также в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что пребывание хасидов на границе свидетельствует о нарушение установленных в Беларуси карантинных правил режима транзита.