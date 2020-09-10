Необходимо немедленно начать три параллельных расследования, - Кузьмин о пресс-конференции Турчинова и Луценко

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо немедленно начать три параллельных расследования: о возможном "сливе" высокопоставленными чиновниками Офиса президента Украины информации о "вагнеровцах", о заговоре с целью захвата государственной власти осенью 2020 года, о преступной сдаче Крыма в 2014 году. Такой вывод делает народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин после пресс-конференции экс-секретаря СНБО Александра Турчинова и бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

1. Для того, чтобы государственный переворот, о котором предупреждал Жвания, стартовал, не хватает понятного украинцам повода. Власть такого повода не даёт, а, значит, заговорщики такой повод будут искусственно создавать вокруг истории с "вагнеровцами".

2. Официальное требование Порошенко о создании ТСК в Раде станет сигналом к мобилизации сторонников силового свержения президента Зеленского.

3. Участники пресс-конференции очень боятся оказаться за решеткой за подготовку государственного переворота, поэтому попытаются спрятаться за ширмой публичности и псевдопатриотичной риторики.

4. Они понимают, что являются очень уязвимыми по вопросу сдачи Крыма, поэтому, заявляя о своей невиновности и бесперспективности их привлечения к уголовной ответственности за это, явно пытались блефовать, дезориентируя власть.

5. В силовых и правоохранительных структурах работает много сторонников Порошенко, готовых присоединиться к заговору при удобном случае.