Необходимо немедленно начать три параллельных расследования, - Кузьмин о пресс-конференции Турчинова и Луценко
Президенту Владимиру Зеленскому необходимо немедленно начать три параллельных расследования: о возможном "сливе" высокопоставленными чиновниками Офиса президента Украины информации о "вагнеровцах", о заговоре с целью захвата государственной власти осенью 2020 года, о преступной сдаче Крыма в 2014 году. Такой вывод делает народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин после пресс-конференции экс-секретаря СНБО Александра Турчинова и бывшего генпрокурора Юрия Луценко.
"Посмотрел пресс-конференцию Турчинова и Луценко. Выводы:
1. Для того, чтобы государственный переворот, о котором предупреждал Жвания, стартовал, не хватает понятного украинцам повода. Власть такого повода не даёт, а, значит, заговорщики такой повод будут искусственно создавать вокруг истории с "вагнеровцами".
2. Официальное требование Порошенко о создании ТСК в Раде станет сигналом к мобилизации сторонников силового свержения президента Зеленского.
3. Участники пресс-конференции очень боятся оказаться за решеткой за подготовку государственного переворота, поэтому попытаются спрятаться за ширмой публичности и псевдопатриотичной риторики.
4. Они понимают, что являются очень уязвимыми по вопросу сдачи Крыма, поэтому, заявляя о своей невиновности и бесперспективности их привлечения к уголовной ответственности за это, явно пытались блефовать, дезориентируя власть.
5. В силовых и правоохранительных структурах работает много сторонников Порошенко, готовых присоединиться к заговору при удобном случае.
Что бы я посоветовал президенту Зеленскому? Необходимо немедленно начать три параллельных расследования: о возможном "сливе" высокопоставленными чиновниками Офиса президента Украины информации о "вагнеровцах"; о заговоре с целью захвата государственной власти осенью 2020 года; о преступной сдаче Крыма в 2014 году", - отметил политик на своей странице в Facebook.
При этом он подчеркнул, что все три уголовных производства должны расследоваться эффективно и быстро, с широким освещением в прессе.
"Расследование должны проводить три независимые друг от друга следственные группы под руководством разных прокуроров-процессуальных руководителей. Все установленные преступники должны быть немедленно арестованы, независимо от занимаемых должностей, званий и былых заслуг. Судебный процесс должен быть максимально открытым и публичным, с широким освещением в СМИ. Виновные должны отправиться в места лишения свободы на длительные сроки. Кроме того, по всем указанным событиям в Раде необходимо создать ТСК, работу которых необходимо сделать максимально прозрачной и максимально публичной. Отчет о работе ТСК рассмотреть на заседании Рады с приглашением президента и руководителей правоохранительных органов.
Не сделает этого Зеленский — страну ждёт новый государственный переворот со всем вытекающими последствиями", - добавил Кузьмин.