Немало людей будут пытаться всячески выползти из страны: Шарий о назначении Венедиктовой Генпрокурором

Я уверен, что Генпрокуратура продолжит то, что делало ГБР

Я уверен, что сейчас все фигуранты, все люди, которые знают, что у них там не 2 года светит, а так как и Стерненко – 15 или пожизненно, будут пытаться любым способом выползти из страны.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер выразил надежду, что новоназначенный Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ГПУ будет продолжать ту работу, которую она начала в ГБР.

"Мы уже видели что она делает. На посту главы ГБР она занималась тем, ГБР занималось тем, чем не занимались другие органы, которые должны этим заниматься. То есть любое дело, от которого пытались любым способом избавиться МВД, прокуратура, ГБР принимало на себя и начинало расследование. Я это лично знаю. То есть мы видели эффективность. Я уверен, что Генпрокуратура продолжит то, что делало ГБР. ГБР, на мой взгляд, было самым эффективным органом", – сказал Анатолий Шарий.

Кроме этого, он считает, что люди, которые сейчас чувствуют за собой вину, после назначения Венедиктовой Генпрокурором, будут пытаться всевозможными способами покинуть страну.

"Они волноваться начали давно. И что вы думаете, Петр Алексеевич чухнул в Испанию просто так, ему вдруг захотелось под пальмами полежать? Нет. Он реально сбежал. Но в результате его страх перед коронавирусом взял верх над страхом перед ГБР. Поэтому они прибежали обратно. И я уверен, что сейчас они будут пытаться любым способом выползти из страны, все фигуранты, все люди, которые знают, что у них там не 2 года светит, а так как и Стерненко – 15 или пожизненно. Они прекрасно это знают. Они были в себе уверены, запасаясь политическим бэкграундом, фотографируясь с судьями и с представителями каких-то грантоедских организаций. Наплевать. Закон есть Закон. Если ты совершил убийство, ты будешь сидеть. Я уверен, что Венедиктова будет это делать", – заявил Анатолий Шарий.

Как сообщалось, 5 марта Верховная Рада Украины уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора Украины. За его увольнение проголосовали 263 народных депутата.

Он ушел из зала ВР сразу после голосования и заявил, что уходит с должности для того, чтобы потом вернуться.

Обязанности генпрокурора временно исполнял Виктор Чумак.

Сегодня, 17 марта, ВРУ поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.