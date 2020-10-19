Рабинович: Власть спрашивает, нужно ли легализовать наркотики. Зачем? Вы уже и так под ними находитесь!

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нардеп раскритиковал инициативу относительно легализации медицинского каннабиса

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, комментируя инициативу относительно всенародного опроса украинцев с 5 вопросами от президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковал вопрос о легализации медицинского каннабиса.

Об этом парламентарий заявил во время брифинга в кулуарах Верховной Рады, который транслировал телеканал ZIK.

"Они спрашивают, нужно ли легализовывать наркотики. Зачем? Вы уже и так под ними находитесь! Потому что нельзя творить то, что вы творите, не в наркотическом дурмане. Это просто невозможно", - заявил парламентарий.

Вадим Рабинович напомнил о заявлениях представителей власти об отказе заказывать российскую вакцину от коронавируса.

"Торжественно объявляют, что встретился министр здравоохранения с послом США, и теперь мы закупать российскую вакцину не будем. Ну, дайте нам американскую. Нет, нам не положено. Никакой не будет, просто вы там не покупайте. Конфеты можно, нефть можно, а для здоровья людей, которых нечем лечить, вакцину нельзя. И вы задаете вопрос - надо ли наркотики узаконивать. Прекратите хотя бы их принимать короткий промежуток времени, чтобы можно было нормально оценить ситуацию в стране!" - подчеркнул парламентарий.

Напомним, 25 октября, в день местных выборов, украинцам зададут пять вопросов в рамках всенародного опроса от президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщали, на общенациональный опрос вынесли вопрос о легализации медицинского каннабиса из-за его необходимости при лечении онкобольных и военнослужащих.