Неля Штепа выходит во второй тур выборов главы ОТГ в Славянске, - экзит-полы

Кандидатка получила поддержку 23,1% избирателей

По данным экзит-пола, на выборах в Славянске Вадим Лях остался лидером, набрав 34,8%, а Неля Штепа пройдет во второй тур, набрав 23,1%. Об этом сообщает аналитическое бюро "Система".

Бюро также опубликовало результаты других кандидатов. Так, Павел Придворов набрал 20,7%, Ольга Алтунина - 17,6%, Андрей Секлецов - 2,6%, а Евгений Недосека - 1,2%.

До Славянского горсовета проходят шесть партий: "Оппозиционная платформа - По жизни" - 25,2%, Партия мира и развития - 22,7%, "Оппозиционный блок" - 18,4%, "Слуга народа" - 17,1%, "Наша земля" - 7,2%, "Европейская солидарность" - 5,8%.

Отмечается, что в рамках экзит-пола опросили 2053 избирателей Славянска, статистическая ошибка не превышает 1,9%.

По информации телеканала "112 Украина", в территориальную избирательную комиссию уже привезли протоколы с 56 участков. Еще с одной результаты ожидают.

"Сейчас в Славянске продолжается непрерывное заседание ТИК. Данные протоколов считаются и вводятся в единый кабинет. Как сообщил председатель комиссии, из-за большой нагрузки система висит и не работает должным образом. На один протокол может уходить около часа. В зале ждут члены комиссий, результаты которых еще не обработаны", - сообщил корреспондент.

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