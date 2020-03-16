Некоторым депутатам плохо: Нардепам раздадут маски на внеочередное заседание

Дмитрий Разумков. EPA-EFE

Завтра нардепы и представители Кабмина будут проводить заседания в масках

Верховная Рада Украины 17 марта проведет внеочередное заседание, на котором депутаты будут работать в медицинских масках. В дальнейшем на этой неделе вместо пленарных заседаний будут заседания комитетов. Об этом говорится в заявлении на согласительном совете парламента, передает "Украинская правда".

Согласно заявлению, со вторника, 17 марта, Верховная Рада переходит в комитетский режим – это предусмотрено изменениями к календарного графика парламента. Однако в 8:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады.

Как отмечается, сегодня Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в 14:00 должен рассмотреть законопроект, призванный помочь в борьбе с коронавирусом, который парламентарии должны рассмотреть на внеочередном заседании.

Парламентские слушания тоже откладываются.

В свою очередь, народный депутат от группы "За будущее" Дмитрий Лубинец призвал Разумкова обязать всех депутатов и представителей Кабмина приходить в масках.

"Завтра будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же – аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал – дай Бог каждому так работать", - отметил глава ВРУ.

Кроме того, он проинформировал, что есть нардепы, которые недавно вернулись из зарубежных командировок и чувствуют себя не хорошо.

"У нас есть народные депутаты, которые вернулись из зарубежных командировок, которые не достаточно хорошо себя чувствуют – и завтра их не будет на внеочередном заседании Верховной Рады. Прошу рассмотреть на комитете возможность не учитывать при начислении заработной платы народным депутатам", - добавил Дмитрий Разумков.

Напомним, в ночь с 14 на 15 марта пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину из Испании вместе со своими детьми, которых он по дороге забрал из Лондона. Петр Порошенко находился в Испании на профилактическом лечении, однако планы нарушил всеукраинский карантин и закрытие границ с 17 марта.