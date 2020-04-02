В Госрезерве заявили о захвате неизвестными главного офиса

Госрезерв Фото из открытых источников

Неизвестные попытались попасть в кабинет председателя агентства

Сегодня, 2 апреля более 20 человек ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины и повредили государственное имущество. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня утром, 2 апреля, неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. В результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19", - говорится в сообщении.

В Госрезерве отметили, что неизвестные дождались пока один из сотрудников заходил в агентство, после чего зашли за ним. В дальнейшем неизвестные обошли охрану и попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых на тот момент находились дежурные сотрудники. Кроме того, они, выломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства.

По словам неизвестных, они подготовили письмо к председателю Госрезерва и желали узнать, как и кому были распределены медицинские маски.

"Им (неизвестным - ред.) было сообщено, что ящик для обращений находится на первом этаже и совсем не обязательно врываться в помещение, которое является режимным объектом. Что касается масок, то Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс. масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Государственном агентстве резерва Украины.