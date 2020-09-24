"Нефтегаз" – это одна из схем, которую "крышует" непосредственно Байден, – Деркач

Народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач Скриншот видео

Парламентарий объяснил, каким образом это происходит

НАК "Нефтегаз Украины" - это одна из схем, которую "крышует" непосредственно бывший вице-президент США Джо Байден.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач.

"Нефтегаз" на сегодняшний день - это одна из схем, которая "крышуется" непосредственно Байденом, поскольку его помощник Амос Хохштайн, несмотря на то, что давно поменялась администрация и есть республиканцы, он продолжает оставаться, и фактически, и я уверен в том, что "рулит" ситуацией в наблюдательном совете Амос Хохштайн. Сейчас его, правда, поприжал сенатский комитет, и он дал показания на своего патрона Байдена, что он предупреждал и говорил на тему "кислотности" компании "Бурисма" Злочевского. Но на самом деле он продолжает оставаться, он продолжает "рулить", он является вместе с Фаворовым, гражданином США, автором схем. Сегодня Фаворов возглавляет дивизион, они называют так "дивизионы", по поставкам газа, и они унифицируют схемы", – заявил Андрей Деркач.

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Как сообщали, за шесть недель до выборов в США снова всплыла украинская карта. Американский сенат обнародовал разгромный отчет о работе в Украине сына бывшего вице-президента Байдена, конкурента Трампа.

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