Нефедов не руководит таможней, его не слушают и не подчиняются, – Игорь Уманский

Игорь Уманский из открытых источников

"Он упустил момент"

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов упустил момент относительно выполнения текущих задач, и сейчас он, по сути, не руководит таможней.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK сообщил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

"В отношении Нефедова – не надо его демонизировать. Макс – он был, является таким романтиком. Он пытался создать светлое будущее, некую новую таможню, но он совсем упустил момент текущей работы на земле и выполнения текущих задач таможни. И в этом его ошибка, на самом деле. Он, по сути, не руководит таможней. Ни областные, ни региональные, и ни одна система его, к сожалению, не слушает и ему не подчиняется. Поэтому не надо Макса сильно демонизировать", – заявил Игорь Уманский.

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Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Как сообщалось ранее, НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.