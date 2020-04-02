live
Новости » Политика Читати новину українською

Нефедов не руководит таможней, его не слушают и не подчиняются, – Игорь Уманский

Игорь Уманский из открытых источников

"Он упустил момент"

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов упустил момент относительно выполнения текущих задач, и сейчас он, по сути, не руководит таможней.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK сообщил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

"В отношении Нефедова – не надо его демонизировать. Макс – он был, является таким романтиком. Он пытался создать светлое будущее, некую новую таможню, но он совсем упустил момент текущей работы на земле и выполнения текущих задач таможни. И в этом его ошибка, на самом деле. Он, по сути, не руководит таможней. Ни областные, ни региональные, и ни одна система его, к сожалению, не слушает и ему не подчиняется. Поэтому не надо Макса сильно демонизировать", –  заявил Игорь Уманский.

Новости по теме: Дубинский: У Нефедова нет никакой политической судьбы

Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Как сообщалось ранее, НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Шарий о продаже земли: Рейтинга у "слуг народа" просто не будет, потому что это была натуральное предательство "Компромисс компромисса": Гетманцев заявил, что закон о земле принят в колоссально смягченной редакции Землю на продажу: Какие нормы нардепы учли в законе о рынке земли Это был черный день в истории украинского государства, – Кацман о голосовании за открытие рынка земли
Loading...

программы канала ZIK

Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20