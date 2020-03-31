Не все зависит от нас: Ермак назвал условия проведения саммита "нормандской четверки"
Саммит не состоится до прекращения огня на Донбассе
Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году в Париже.
Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностей. В первую очередь, это минские договоренности", – заявил Андрей Ермак.
Напомним, ранее глава ОПУ сообщил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" не состоялась 12 марта из-за угрозы заражения коронавирусом.
Также сообщали, что 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.
По результатам встречи стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами. В частности, было согласовано представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, и завершить освобождение в кратчайшие сроки.