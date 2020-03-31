Не все зависит от нас: Ермак назвал условия проведения саммита "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга, 12 февраля 2020 года president.gov.ua

Саммит не состоится до прекращения огня на Донбассе

Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году в Париже.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностей. В первую очередь, это минские договоренности", – заявил Андрей Ермак.

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Напомним, ранее глава ОПУ сообщил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" не состоялась 12 марта из-за угрозы заражения коронавирусом.

Также сообщали, что 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По результатам встречи стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами. В частности, было согласовано представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, и завершить освобождение в кратчайшие сроки.