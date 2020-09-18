Не вижу проблемы: Разумков прокомментировал заявления Евросоюза и США относительно конкурса на должности в САП

Там призвали к тому, чтобы был проведен честный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит никакой проблемы в проведении честного отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на чем делают акцент ЕС и США в своих заявлениях.

Об этом глава парламента заявил в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Парламент принял это постановление (об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП – ред.), если мы сегодня о том заявлении, официальном, которое было со стороны США, Европейского Союза, со стороны посольств Большой семерки, то они призывают к тому, чтобы был проведен честный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Разумков.

Глава ВР подчеркнул, что не видит в заявлениях США и ЄС давления, напротив - это правильно.

"Я думаю, что это правильно и так и будет происходить, потому что мы, в первую очередь как граждане этого государства, должны стремиться, чтобы эта институция была независима, и, как только что мы об этом проговорили, она должна действовать в интересах украинского общества, народа, а не в интересах какой-то политической силы, власти, оппозиции", - сказал Разумков.

Напомним, накануне народные депутаты поддержали проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет избирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

США и Европейский Союз отреагировали на решение Верховной Рады и призвали обеспечить прозрачный процесс отбора руководителей.