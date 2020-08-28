Не уволен: В КСУ разъяснили решение о неконституционности назначения Сытника

КСУ не является тем судом, который может кого-то уволить или восстановить в должности

В Конституционном Суде Украины разъяснили решение о признании неконституционности назначения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По словам судьи Игоря Слиденко, решение суда не означает, что Сытник уволен. Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

По словам Следенко, КСУ не является тем судом, который может кого-то уволить или восстановить в должности.

"Признание указа неконституционным не означает, что господин Сытник является уволенным. По моему мнению, необходимо осуществить определенные действия для того, чтобы он лишился своей должности", - заявил судья.

Он добавил, что решения Конституционного суда имеют исключительно перспективные действия, то есть работают исключительно "на будущее".

"Они, за очень редкими исключениями, не несут никаких последствий прошлым событиям. Эти исключения связаны только с конституционными жалобами. Поэтому действия господина Сытника на его посту были совершенно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", - подчеркнул Слиденко.

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Напомним, сегодня, 28 августа, Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, 20 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины". В представлении отмечается, что указ не соответствует требованиям нескольких статей Конституции Украины.