Не только правительство Гончарука, но и действующий Кабмин обвиняются в экспорте масок, – Степан Гавриш

Степан Гавриш Скриншот видео

"Нужно принимать более жесткое решение в отношении не только предыдущих чиновников, но и действующих"

Ресурсы, которые могли бы быть использованы для противодействия коронавирусу и обеспечения людей крайне необходимыми материалами для защиты от инфекции, вывозились из Украины. За это бывшие и действующие чиновники должны нести ответственность.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат предыдущих созывов Степан Гавриш.

Политик прокомментировал скандал с экспортом медицинских масок из Украины, подчеркнув, что эта ситуация свидетельствует о том, что злоупотребление властью и использование ее для коррупционных действий продолжается.

"Не только правительство Гончарука, но и это правительство обвиняется в том, что оно поставляло маски не только в Испанию, но и в Словакию. Есть другие доказательства того, что ресурсы, которые могли бы быть использованы для противодействия коронавирусу и обеспечения людей необходимыми, в данном случае – крайне необходимыми материалами для защиты от инфекции, вывозились из Украины. Нужно принимать более жесткое решение в отношении не только прошлых чиновников, что ничем не угрожает нынешней власти, но и действующих. Это самое главное – должны быть наказаны все, и относительно этого Зеленский как президент должен действовать крайне решительно, говорить об этом на совещаниях, собрать заседание Совбеза и довести до сведения всех, что все, кто будет из чиновников, государственных служащих задействованы в поддержке таких коррупционных шагов, куда ни были бы направлены, выведены деньги, они все будут наказаны", – отметил Степан Гавриш.

Он подчеркнул, что это должны быть не только заявления о расследовании, – виновные как можно скорее должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщалось, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

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