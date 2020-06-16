live
Новости » Политика Читати новину українською

Не способствует стабильности в Европе: В РФ отреагировали на новый статус Украины в НАТО

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

По словам Пескова, Россия внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал признание Североатлантическим Альянсом Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО, заявив, что Россия внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам, сообщает РБК.

"Мы вынуждены принимать надлежащие меры для обеспечения собственной безопасности в связи с этим. И, конечно, учитывая характер НАТО и, собственно, первоначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в разных форматах. Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - отметил представитель Кремля.

Новости по теме: Украина может стать членом НАТО в "правильный момент", - посол США

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы НАТО по вопросам взаимодействия, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами, которые сделали весомый вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Дело Стерненко. Мера пресечения Порошенко. Программа правительства | Ток-шоу
Александр Онищенко | Hard с Влащенко | 15.06.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Семен Глузман | HARD с Влащенко | 16.06.20
Илья Кива | Ток-шоу
Борьба с неуплатой коммуналки. Законопроект о референдуме | Детали дня | 16.06.20