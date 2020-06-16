Не способствует стабильности в Европе: В РФ отреагировали на новый статус Украины в НАТО

"Мы вынуждены принимать надлежащие меры для обеспечения собственной безопасности в связи с этим. И, конечно, учитывая характер НАТО и, собственно, первоначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в разных форматах. Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - отметил представитель Кремля.

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы НАТО по вопросам взаимодействия, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами, которые сделали весомый вклад в операции и миссии под руководством НАТО.