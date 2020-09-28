Не превращайте местные выборы в плохой спектакль и фарс: Мэр Днепра обратился к президенту

Днепровская Панорама

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Фейсбук опубликовал открытое обращение к Президенту Зеленскому, передает "Днепровская панорама".

"Господин Президент! Обращаюсь к Вам как мэр Днепра, член политического совета и соучредитель партии "Пропозиция".

Сегодня мы вместе с коллегами — украинскими мэрами и нашими партийцами — идем в ЦИК и в Ваш офис на Банковой, чтобы напомнить об основных обязанностях президента — защита и соблюдение конституционных прав и свобод граждан.

О том, что в этой стране именно Вы и является гарантом Конституции.

И именно сейчас эти права в Украине нагло и цинично нарушаются Вами, вашим окружением, подчиненными и членами вашей команды.

38-я статья Конституции Украины гарантирует гражданам право свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Но сегодня члены вашей партии делают все, чтобы уничтожить это право.

Сначала ваша команда ввела норму, обязывающую кандидатов в органы местного самоуправления баллотироваться только от политических партий.

Далее Вы и ваше окружение пытаетесь давить на политических оппонентов надуманными уголовными делами и обысками в городских советах.

Сейчас же ваша команда перешла к откровенным нарушениям закона и любых норм права и морали — не допуская членов партии "Пропозиция" к участию в выборах.

Речь идет о ситуации в Умани, где местная ТИК абсолютно безосновательно сняла с регистрации действующего мэра Александра Цебрия, который имеет наибольшую поддержку жителей.

Цинизм ситуации в том, что одновременно теризбирком зарегистрировал еще двух Александров Цебриив — "клонов" городского головы.

Также кандидатов "Пропозиции" безосновательно отказываются регистрировать в Энергодарский городской совет и Ивано-Франковский областной совет", — отметил Борис Филатов.

Мэр Днепра также подчеркнул, что на местных выборах 2020 используются старые и обкатанные технологии политической борьбы.

"Создание "клонов" и безосновательное снятие с выборов — это старые приемы политических аферистов и грязные технологии политической борьбы, которые почему-то снова стали популярными именно накануне этих местных выборов, и именно во времена Вашего президентства.

Почти в каждом городе, где выдвигаются кандидаты на должность руководителей городов от "Пропозиции", ТИК зарегистрировали по несколько клонов действующих городских голов.

Не хочется верить, что Вам как президенту выгодна эта игра без правил.

Эти подлые приемы политической борьбы в тех городах, где у кандидатов вашей команды нет шансов на победу.

Или же Вы и ваша команда так боитесь местных выборов и лидеров местного самоуправления, что даже готовы пренебрегать Конституцией и обязанностями президента.

Неужели это такой ответ на перспективу сокрушительного проигрыша на грядущих выборах?" — отметил городской голова Днепра.

Борис Филатов обратился непосредственно к Зеленскому с требованиям прекратить произвол местных ТИК.

"Владимир Александрович! Будьте честными с украинцами и с самим собой. Прекратите произвол местных ТИК и ваших подчиненных.

Защищайте Конституцию Украины, дайте гражданам право выбрать местную власть, которой они доверяют и которую на самом деле поддерживают.

Не превращайте выборы в органы местного самоуправления в плохой спектакль и фарс, за который будет стыдно перед всеми демократическими странами и мировыми лидерами.

Хочу, чтобы вы услышали выражение, касающееся политиков: "Это не преступление, это хуже — это ошибка". Именно ошибки чиновников становятся худшими преступлениями. Помните о судьбе ваших предшественников — от позора к бегству за границу.

У вас еще есть время все исправить. Надеюсь на ваш здравый смысл и чувство справедливости", — резюмировал Филатов.