live
Новости » Политика Читати новину українською

"Не повышайте на меня голос и не тыкайте пальцем": Разумков вступил в перепалку с депутатами Евросолидарности

Верховная Рада

 Фото из открытых источников

Перепалка была вызвана законопроектом о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без ВНО

В Верховной Раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатами от "Европейской Солидарности" касательно закона о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без ВНО. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Так, в ходе рассмотрения законопроекта возникла инициатива со стороны "Слуг народа" принять закон в целом, а не отправлять его на второе чтение, так как в противном случае абитуриенты не успеют пройти вступительную кампанию. 

В "ЕС" посчитали закон несовершенным и даже планировали блокировать трибуну, вследствие чего между спикером Разумковым и депутатом "Евросолидарности" Княжицким завязалась полемика, в ходе который глава ВР сказал, что "не нужно повышать на меня голос и тыкать пальцем", при этом он стал говорить на русском языке.

Однако, "Европейская Солидарность" все же пошла на уступки и закон был принят в целом. Документ поддержали 310 народных депутатов.

Новости по теме: С 2021 года ГИА по математике в формате ВНО станет обязательной, - МОН

Напомним, в Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания, решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Трамп по телефону оскорблял Меркель и Мэй и хвастался перед Ким Чен Ыном, - CNN Мир больше не должен рассчитывать на лидерство США, - Меркель Меркель не исключает новых санкций против России Европа показала себя уязвимой перед пандемией, - Меркель
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Нацбанк. Усиление карантина. Эпоха бедности, состояние экологии | 02.07.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг