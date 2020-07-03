"Не повышайте на меня голос и не тыкайте пальцем": Разумков вступил в перепалку с депутатами Евросолидарности

Верховная Рада Фото из открытых источников

Перепалка была вызвана законопроектом о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без ВНО

В Верховной Раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатами от "Европейской Солидарности" касательно закона о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без ВНО. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Так, в ходе рассмотрения законопроекта возникла инициатива со стороны "Слуг народа" принять закон в целом, а не отправлять его на второе чтение, так как в противном случае абитуриенты не успеют пройти вступительную кампанию.

В "ЕС" посчитали закон несовершенным и даже планировали блокировать трибуну, вследствие чего между спикером Разумковым и депутатом "Евросолидарности" Княжицким завязалась полемика, в ходе который глава ВР сказал, что "не нужно повышать на меня голос и тыкать пальцем", при этом он стал говорить на русском языке.

Однако, "Европейская Солидарность" все же пошла на уступки и закон был принят в целом. Документ поддержали 310 народных депутатов.

Напомним, в Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания, решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.