Не поддавайтесь гибридным проявлениям паники: Хомчак сделал заявление относительно полного прекращения огня на Донбассе
Он заявил, что украинские военные смогут дать отпор противнику, если тот нарушит договоренности
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники". Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ВСУ.
"Еще раз подчеркиваю, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - заявил Хомчак.
Кроме этого, он отметил, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.
"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные Силы Украины всегда будут верны присяге Украинскому Народу и надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше ради достижения долгожданного мира", - подытожил главнокомандующий.
Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.