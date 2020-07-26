Не поддавайтесь гибридным проявлениям паники: Хомчак сделал заявление относительно полного прекращения огня на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак Фото из открытых источников

Он заявил, что украинские военные смогут дать отпор противнику, если тот нарушит договоренности

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники". Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ВСУ.

"Еще раз подчеркиваю, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - заявил Хомчак.

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Кроме этого, он отметил, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные Силы Украины всегда будут верны присяге Украинскому Народу и надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше ради достижения долгожданного мира", - подытожил главнокомандующий.

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Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.