Не могу вспомнить: Фокин прокомментировал заявление внучки о его знакомстве с действующим главой ОП
Фокин заявил, что до приглашения в ТКГ встречался с Андреем Ермаком лишь один раз
Первый премьер-министр Украины, заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не помнит, когда именно его внучка, певица Маша Фокина, познакомила его с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом он сказал в комментарии изданию "Гордон".
"Это было так давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она (Маша Фокина, - ред.) довольно часто приезжает ко мне со своими друзьями. Обычно это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином (Андреем Ермаком, - ред.). Возможно, это было год назад, возможно, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до приглашения в ТКГ. Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до тех пор, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", – рассказал Витольд Фокин.
Он также добавил, что его внучка имеет право высказывать свое мнение по тому или иному поводу.
"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Абсолютно самостоятельная. У нее свое мнение, она имеет право его высказывать когда угодно и где угодно", – подчеркнул замглавы украинской делегации в ТКГ.
Напомним, 18 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе первого премьер-министра Украины (1990-1992 годы) 87-летнего Витольда Фокина.
На днях, во время интервью известной программе о звездах, внучка Витольда Фокина Мария заявила, что познакомила дедушку с главой Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к его решению войти в состав ТКГ в Минске.