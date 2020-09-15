Не могу вспомнить: Фокин прокомментировал заявление внучки о его знакомстве с действующим главой ОП

Первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин Гордон

Фокин заявил, что до приглашения в ТКГ встречался с Андреем Ермаком лишь один раз

Первый премьер-министр Украины, заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не помнит, когда именно его внучка, певица Маша Фокина, познакомила его с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом он сказал в комментарии изданию "Гордон".



"Это было так давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она (Маша Фокина, - ред.) довольно часто приезжает ко мне со своими друзьями. Обычно это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином (Андреем Ермаком, - ред.). Возможно, это было год назад, возможно, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до приглашения в ТКГ. Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до тех пор, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", – рассказал Витольд Фокин.



Он также добавил, что его внучка имеет право высказывать свое мнение по тому или иному поводу.



"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Абсолютно самостоятельная. У нее свое мнение, она имеет право его высказывать когда угодно и где угодно", – подчеркнул замглавы украинской делегации в ТКГ.

Новости по теме: В нормальных странах за такое выгоняют: Соцсети раскритиковали заявление внучки Фокина о его назначении в ТКГ