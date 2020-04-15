Не из-за форума: Бужанский рассказал, в чем суть дела, в котором фигурирует Вятрович

Максим Бужанский Фото - скриншот

"Дело возбудили по поводу возможного хищения средств"

Дело, в котором фигурирует Владимир Вятрович, возбудили из-за вероятного хищения средств на банкете на форуме по поводу Голодомора.

На этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения акцентировал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Максим Бужанский.

Парламентарий объяснил, по какому поводу возбуждено дело, в котором фигурирует бывший директор Института национальной памяти и действующий народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

"Он цинично лжет, спекулируя Голодомором. мне неприятно это слышать. Для меня трагедия Голодомора - это не пустой звук. Дело в том, что он пытается это представить, как то, что дело завели по поводу форума, посвященного 85 годовщине Голодомора. Нет, дело завели вовсе не по поводу форума, посвященного Голодомору. Дело завели по поводу возможного хищения средств на банкете на форуме по поводу Голодомора.

Кстати, там было очень интересное меню. По-моему, это абсолютно цинично, когда речь идет о Голодоморе, включать в меню пирожные "профитроли с заварным кремом", пирожное "мильфей под шоколадом", "куриная грудинка, запеченая с ананасом, на шпажке", "брускета с ананасом и сыром фета", "блинчики с красной икрой, сливочным сыром"...

По-моему, уже за этот список, честно говоря, можно руку не подавать человеку. Но дело не в этом. Это абсолютно банальный хозяйственный вопрос. Граждане, которые ко мне как к народному депутату обратились с этими документами, считают, что были украдены деньги на завышении цены этого банкета, что гостей было намного меньше, а стоило это все намного меньше, чем эти полмиллиона. И попросили инициировать запрос в ГБР. Я его инициировал, это было еще в ноябре месяце. Сейчас у следователя дошли руки", – отметил Максим Бужанский.

Нардеп отметил, что его тоже вызвали в ГБР, однако в связи с карантином сейчас он не может прибыть туда, а вот после завершения карантина обещает прибыть и дать показания.

Как сообщалось, народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.

Накануне Государственное бюро расследований предложило взять бывшего народного депутата Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.