Не исключено, что "слуги народа" станут изгоями в большинстве местных советов, – Бондаренко

Телеканал ZIK

Никакого монобольшинства в советах на местах у "Слуги народа" не будет, говорит гостья ток-шоу

Сомнительно, что представители партии "Слуга народа" повсеместно войдут в коалицию с теми политическими силами, которые прошли в местные советы. Возможно, они станут даже изгоями в большинстве местных советов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Политик прокомментировала предварительные результаты партии "Слуга народа" на местных выборах, которые состоялись накануне. Она отметила, что ряд экспертов сравнивают результат этой политической силы с тем, что ее представителей ранее вообще не было в местных советах. Однако, говорит Елена Бондаренко, результат "слуг народа" на местных выборах следует сравнивать с прошлогодним бешеным успехом во время парламентской кампании.

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"Давайте сопоставим эти два достижения - достижения там и достижения здесь. Конечно же, там у них монобольшинство, там взяли громадное количество мест. Что мы видим здесь? Что в местных советах - никакого монобольшинства, и даже иногда, а может быть, и зачастую, опять-таки, я тоже жду результатов, я тоже хочу чистого результата подсчитанного, утвержденного ЦИК по протоколам, но могу уже сейчас предположить, что вряд ли они повсеместно войдут в коалиции с теми политическими силами, которые так же прошли в местные советы", – сказала Елена Бондаренко.

Гостья ток-шоу не исключает, что представители провластной политической силы даже станут изгоями: "Посмотрим, возможно, они станут даже изгоями в большей части местных советов".

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

К слову, явка избирателей на местных выборах в Украине составила 36,88% – по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины, 10 556 621 избиратель получил бюллетени и проголосовал.

Как сообщали, в сети "Опора" прогнозируют, что в большинстве городов с численностью населения более 75 тыс. человек состоится второй тур выборов городских глав.

В Комитете избирателей Украины заявили, что местные выборы 25 октября в целом отвечали стандартам честных и демократических выборов.