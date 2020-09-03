Не исключено, что местные выборы попытаются перенести, – Рейтерович

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ZIK.UA

Эксперт назвал, при каких условиях это может произойти

Местные выборы в Украине могут перенести в зависимости от ситуации с уровнем заболевания на коронавирус.

Об этом в эфире ток-шок "13" на телеканале ZIK заявил руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

Гость студии, комментируя возможные кадровые ротации в Кабинете министров Украины, отметил, что власти выгоднее отправить правительство в отставку перед местными выборами. Идеи о том, чтобы "принести правительство в жертву", уже давно "гуляют" в кулуарах Верховной Рады, отметил Игорь Рейтерович.

"Здесь сейчас главный вопрос, потому что другие слухи появились - что все же попытаются перенести выборы в зависимости от ситуации с коронавирусом. Обратите внимание: у нас премьер-министр несколько дней постоянно подчеркивает одну мантру, что буквально со дня на день у нас будет по 3 тысячи людей, которые будут болеть. То есть он что-то знает. Может, у него есть более реальные данные, чем те, которые публикуют. Вот они дойдут до цифры 4 тысячи гривен, тогда смогут поднимать вопрос о жестком карантине", – сказал гость студии.

Игорь Рейтерович продолжил, что опция смены правительства есть, главный вопрос – каким будет новый состав Кабмина.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.

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