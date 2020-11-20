Не "аннексированный": Минреинтеграции объяснило, как правильно называть Крым

Крым Фото из открытых источников

В ведомстве считают, что термин "аннексия" в отношении Крыма является ложным

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало заявление, в котором говорится о неправильности употребления термина "аннексированный" по отношению к полуострову Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что термин "аннексия" является ошибочным в отношении Крыма и противоречит украинскому законодательству, а вместо этого необходимо употреблять только "временно оккупированный". "Использование термина "аннексированный" в отношении украинского полуострова Крым - регулярная ошибка, которую допускают как средства массовой информации, так и экспертная среда. Согласно украинскому законодательству, Крымский полуостров включительно с городом Севастополь является временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Минреинтеграции Игоря Яременко, в отношении Крыма допускается употребление и слов "попытка аннексии". "Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными – это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" как в отношении полуострова, так и в отношении Донбасса. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" в отношении Крыма, но не "аннексия". Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву", – сказал чиновник.

Кроме того, чиновник считает, что термин "аннексия" продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя в Украину якобы является закрытым. "Мы с этим абсолютно не согласны, а значит настойчиво просим пользоваться термином "временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", – резюмировал Яременко.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Донбасс и Крым будут среди приоритетов шведского председательства в ОБСЕ. Тогда же чиновник пригласил Швецию присоединиться к созданию и работе Крымской платформы.